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Экс-премьер Японии призвал придерживаться "абэномики"

Экс-премьер Японии призвал придерживаться "абэномики" Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что нынешние власти страны должны придерживаться реформ, начатых его правительством. По его словам, более "социалистическая" политика приведет к негативной реакции рынков.
Финансы
26 декабря 2021 г. 22:15
Экс-премьер Японии призвал придерживаться абэномики
Синдзо Абэ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что нынешние власти страны должны придерживаться реформ, начатых его правительством. По его словам, более "социалистическая" политика приведет к негативной реакции рынков.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, экономическая программа Синдзо Абэ (так называемая "абэномика") характеризовалась увеличением ликвидности, стимулированием роста потреблений и международных инвестиций. Нынешний премьер Фумио Кисида выступает за поддержку "нового капитализма" во имя расширения среднего класса страны, а том числе за счет перераспределения прибыли.

По словам господина Абэ, рынки могут негативно отреагировать, если распознают новую экономическую политику "как социалистическую". "Нас не должны видеть уходящими от фокуса на росте", - сказал он в эфире местного ТВ.

Синдзо Абэ занимал пост премьера в 2006-2007 и 2012-2020 годах. Он ушел в отставку на фоне пандемии коронавируса, объяснив свое решение проблемами со здоровьем. Его преемник Ёсихидэ Суга не стал участвовать в сентябрьских выборах 2021 года.

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