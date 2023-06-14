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Экономист ЦБА: Мы столкнемся с изменением стоимости активов на финансовом рынке

Экономист ЦБА: Мы столкнемся с изменением стоимости активов на финансовом рынке Климатические изменения в мире влияют на процесс производства сельскохозяйственной продукции, поэтому эти продукты будут дорожать.
Финансы
14 июня 2023 г. 13:35
Экономист ЦБА: Мы столкнемся с изменением стоимости активов на финансовом рынке

Климатические изменения в мире влияют на процесс производства сельскохозяйственной продукции, поэтому эти продукты будут дорожать.

Как сообщает Report, об этом сказала главный экономист Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самра Талышинская-Аббасова на проходящей в Баку выставке финансов и технологий - Fintech Summit.

"Засуха и другие экологические проблемы, вызванные изменением климата, актуальны и для нашей страны. На фоне этих проблем мы столкнемся с изменением стоимости активов на финансовом рынке", - сказала экономист.

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Версия на азербайджанском языке AMB rəsmisi: "Maliyyə bazarındakı aktivlərin dəyərinin dəyişməsini müşahidə edəcəyik"

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