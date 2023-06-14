Экономист ЦБА: Мы столкнемся с изменением стоимости активов на финансовом рынке

Климатические изменения в мире влияют на процесс производства сельскохозяйственной продукции, поэтому эти продукты будут дорожать.

Климатические изменения в мире влияют на процесс производства сельскохозяйственной продукции, поэтому эти продукты будут дорожать.

Как сообщает Report, об этом сказала главный экономист Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самра Талышинская-Аббасова на проходящей в Баку выставке финансов и технологий - Fintech Summit.

"Засуха и другие экологические проблемы, вызванные изменением климата, актуальны и для нашей страны. На фоне этих проблем мы столкнемся с изменением стоимости активов на финансовом рынке", - сказала экономист.