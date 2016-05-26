​Экономике Азербайджана требуется 15-20 млрд. манатов для нормального развития

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ "Для нормального развития экономики Азербайджана требуются кредитные ресурсы в объеме 15-20 млрд. манатов". Как сообщает Report, об этом сказал председатель Группы экспертов риска ARPA Эльман Садыгов: "В Азербайджане существует необходимость кредитования реального сектора".

"Получить средства легко. С учетом внутренних резервов, а также средств вне банков, 15-20 млрд. манатов не такая уж большая сумма. Страна имеет широкие возможности для привлечения заимствований, поэтому получить 15-20 млрд. манатов нетрудно. Основным является их правильное распределение в реальном секторе. В реальный сектор необходимо эффективно направить 80-90% этих средств. В частности, в кредитовании нуждаются секторы туризма, сельского хозяйства, торговли и услуг", - подчеркнул эксперт.

Э.Садыгов добавил, что в настоящее время объем действующих кредитов страны равен 9-10 млрд. манатов: "Автомобильные и потребительские кредиты - это ресурсы, не создающие в экономике добавочную стоимость".

Отмечено, что, по информации на декабрь 2014 года, Япония занимает первое место по отношению выданных кредитов к ВВП с показателем 373,8%: "В Азербайджане эта цифра равна 33,8%. Чем выше объем кредитования реального сектора, тем более развита экономика страны".