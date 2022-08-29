Goldman Sachs: Экономика Великобритании вступит в рецессию к концу года

Экономика Великобритании вступит в рецессию к концу 2022 года. Как передает Report, это прогнозируют аналитики Goldman Sachs Group Inc.

Экономика Великобритании вступит в рецессию к концу 2022 года. Как передает Report, это прогнозируют аналитики Goldman Sachs Group Inc.

По их ожиданиям, ВВП страны сократится примерно на 1% к середине следующего года. При этом объем экономики в 2023 году, вероятнее всего, уменьшится на 0,6%, что резко контрастирует с предыдущим прогнозом Goldman Sachs о росте на 1,1%.

"Беспокойство по поводу ухудшения уровня жизни в Великобритании продолжает расти на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. Уровень реального потребления, вероятнее всего, значительно сократится", - отметил экономист банка Свен Яри Стен.

В августе Банк Англии заявил, что экономика страны погрузится в рецессию, которая продлится более года. Тогда регулятор повысил ключевую ставку максимальным за 27 лет шагом - на 50 б.п., до 1,75% годовых, для борьбы с высокой инфляцией.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что уровень сбережений британских домохозяйств упадет ниже равновесного уровня до рекордного минимума в 3,5% во втором квартале 2023 года. Реальные располагаемые доходы сократятся на 2,9%, а потребительские расходы - на 1,4% к концу следующего года.