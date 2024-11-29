Экономика Турции выросла на 2,1% в третьем квартале

Экономика Турции выросла на 2,1% в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика Турции выросла на 2,1% в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Турецкого статистического института (TÜİK).

Валовой внутренний продукт (ВВП) Турции в третьем квартале в текущих ценах составил 11 трлн 893 млрд 252 млн турецких лир, увеличившись на 53,3% по сравнению с тем же кварталом 2023 года. В долларовом выражении ВВП достиг 357 млрд 989 млн.

Рост экономики был обеспечен увеличением активности в ключевых секторах. Строительство выросло на 9,2%, финансы и страхование - на 6,2%, сельское хозяйство - на 4,6%. Также положительную динамику показали сектор недвижимости (+2,5%), информация и связь (+2,2%), государственное управление, образование и здравоохранение (+1,9%).

Конечное потребление домохозяйств, являющееся одним из основных драйверов экономики, выросло на 3,1% в третьем квартале. При этом государственные расходы и инвестиции в основной капитал несколько снизились - на 0,9% и 0,8% соответственно.

Экспорт товаров и услуг из Турции в июле-сентябре увеличился на 0,8% в годовом выражении, в то время как импорт сократился на 9,6%. Это позволило улучшить торговый баланс страны.

Выплаты работникам в Турции выросли на внушительные 76,3% в третьем квартале 2024 года по сравнению с прошлым годом. Доля оплаты труда в валовой добавленной стоимости повысилась с 31,9% до 36,4%. Чистая прибыль предприятий и смешанные доходы увеличились на 45,7%, однако их доля в ВВП снизилась с 47,8% до 45,1%.