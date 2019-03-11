Экономика Турции в прошлом году выросла на 2,6%

ВВП Турции вырос в прошлом году на 2,6%.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в 2017 году этот показатель составил 7,4%.

Аграрный сектор вырос на 1,3%, промышленный сектор - на 1,1%, строительный сектор сократился на 1,9%. Также рост сектора торговли, общественного питания, транспорта и сферы услуг составил 5,6%.

Более того, в четвертом квартале 2018 года объем ВВП сократился на 3%.

Эксперты подчеркивают, что застой в экономике Турции продлится до середины 2019 года.