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Экономика США находится на грани кризиса

Экономика США находится на грани кризиса На восстановление полной занятости стране потребуется 10 лет
Финансы
6 февраля 2021 г. 11:38

Свое очередное выступление в Белом доме Джо Байден посвятил американскому плану спасения стоимостью в два триллиона долларов.

Как передает Report, об этом сообщают Vesti.ru.

Президент отстаивает этот проект не в одиночку. На флангах стоят министр финансов Джанет Йеллен и вице-президент Камала Харрис. Благодаря последней Сенат США одобрил план бюджета, в котором заложена программа помощи. Дебаты длились день и ночь, голоса разделились 50 на 50. Харрис высказала решающее "за". В ближайшие недели и без поддержки республиканцев проект бюджета может окончательно стать законом.

"Если мне придется выбирать между тем, чтобы прямо сейчас помочь американцам, которые в тяжелом положении, увязнуть в длительных переговорах или пойти на компромисс по законопроекту, я, конечно, выберу помощь американцам. А что предлагают республиканцы — или ничего не делать, или меры, которых явно недостаточно", — заявил Байден.

Однако спасение не будет мгновенным, отметил он, комментируя свежие данные о рынке труда. На восстановление полной занятости стране потребуется 10 лет. В январе количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 49 тысяч. Это даже меньше психологической отметки в 50 тысяч, которую ожидали многие эксперты. Частный сектор в начале года вырос на символические 6 тысяч рабочих мест. При этом 36 миллионов американцев с трудом находят средства на еду.

Джо Байден отметил, что "это происходит в то время, когда у нас более 10 миллионов человек остались без работы. 4 миллиона находятся без работы на протяжении минимум 6 месяцев, 2,5 миллиона женщин были вынуждены уйти с работы. У 15 миллионов американцев задолженность по арендным платежам. 24 миллиона взрослых и 12 миллионов детей… у них нет средств даже на еду. И это не демократы или республиканцы, это американцы".

Джаред Бернстайн, экономический советник Белого дома, добавил, что "отчёт о занятости показывает, что американская экономика заглохла, если говорить о создании новых рабочих мест. Статистика показывает, в какой опасной ситуации мы находимся. Отсутствие роста занятости — это результат отсутствия принятия необходимых действий. Необходим срочный пакет экономической помощи".

Нынешний президент США хочет направить на борьбу с коронавирусом, обустройство пунктов вакцинирования и разовые выплаты населению 160 миллиардов долларов США.

Речь идет о чеке на 1 400 долларов США. Причем, сейчас Джо Байден говорит: деньги получит тот, кто нуждается. Раньше же он говорил о том, что на средства может рассчитывать большинство населения.

Среди других мер — рост минимальной зарплаты в два раза (до 15 долларов США в час); увеличение пособия по безработице до 400 долларов США в неделю, а также продление срока программы до сентября.

"Президент считает, что повышение минимального уровня зарплаты поможет американским семьям. Это единственный способ не бросить людей, которые борются за существование. В тот момент, когда у каждой седьмой семьи нет средств на еду, мы должны делать все, чтобы помочь людям. Наша экономика выбирается из кризиса. Он оказался хуже, чем самые плохие времена Великой депрессии", — заявила Дженнифер Псаки, пресс-секретарь Белого дома.

Игроки на фондовом рынке надеются, что американский план спасения действительно поможет экономике США. Индекс S&P 500 провел лучшую неделю за последние три месяца. С понедельника котировки прибавили более четырех процентов. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос примерно на три процента.

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