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Экономика США будет терять по $5 млрд в день из-за забастовки работников портов

Экономика США будет терять по $5 млрд в день из-за забастовки работников портов Работники 36 морских портов Восточного побережья США и Мексиканского залива начали забастовку, требуя улучшенных условий труда и защиты рабочих мест от автоматизации процессов.
Финансы
1 октября 2024 г. 13:11
Экономика США будет терять по $5 млрд в день из-за забастовки работников портов

Работники 36 морских портов Восточного побережья США и Мексиканского залива начали забастовку, требуя улучшенных условий труда и защиты рабочих мест от автоматизации процессов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Это первая забастовка профсоюза Международной ассоциации портовых грузчиков (ILA) с 1977 года.

Эти 36 портов Восточного побережья и Мексиканского залива обрабатывают 57% от общего объема грузов, импортируемых в США и экспортируемых из страны. Сейчас работа портов полностью парализована.

По подсчетам JP Morgan, забастовка будет стоить американской экономике около 5 млрд долларов в день. Аналитическая компания The Conference Board, в свою очередь, подсчитала, что неделя забастовки обойдется экономике в 3,78 млрд долларов (порядка 540 млн долларов в день).

Профсоюз заявил, что забастовка будет длиться до тех пор, пока не будут выполнены его условия. ILA требует, в частности, повышения зарплат на 77% в течение шести лет, улучшения условий медицинского страхования и выполнения договоренностей по ограничению автоматизации работ в портах, так как это ведет к сокращению рабочих мест.

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Версия на английском языке US economy to lose up to $5B daily due to port workers strike

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