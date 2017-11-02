Экономика России входит в стагнацию

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Статистика последних месяцев свидетельствует о том, что экономика России окажется в IV квартале в стагнации.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, это отмечено в обзоре института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) "Комментарии о государстве и бизнесе".

"В III квартале "восстановительный порыв" в промышленности иссяк. На фоне высокой базы прошлого года в IV квартале промышленность и экономика в целом, скорее всего, будут стагнировать. Чтобы темпы роста стали стабильно высокими, в российской экономике необходимо создать условия для структурных изменений", - отмечает ВШЭ.

"В сентябре, по данным Росстата, темпы роста промышленного производства уменьшились до 0,9% год к году против 1,5% в августе, а в целом за III квартал составили 1,4% против 3,8% во II квартале", - отмечают эксперты ВШЭ.