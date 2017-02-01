 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Экономика России по итогам минувшего года сократилась на 0,2%

    Объем ВВП составил 1,43 трлн долларов

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Экономика России по итогам минувшего года сократилась на 0,2%.

    Как сообщает Report, об этом отмечается в материалах Федеральной службы государственной статистики.

    Объем ВВП России за 2016 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 85,88 трлн рублей или 1,43 трлн долларов США.

    ВВП в основном отмечен в сельском хозяйстве, в лесном хозяйстве, в добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих отраслях.

    Среди снижающихся секторов отмечены рыболовство, строительство, оптовая и розничная торговля, ресторанный и гостиничный бизнес. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi