Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Экономика России по итогам минувшего года сократилась на 0,2%.

Как сообщает Report, об этом отмечается в материалах Федеральной службы государственной статистики.

Объем ВВП России за 2016 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 85,88 трлн рублей или 1,43 трлн долларов США.

ВВП в основном отмечен в сельском хозяйстве, в лесном хозяйстве, в добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих отраслях.

Среди снижающихся секторов отмечены рыболовство, строительство, оптовая и розничная торговля, ресторанный и гостиничный бизнес.