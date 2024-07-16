О нас

Экономика Нахчывана выросла почти на 2%

Экономика Нахчывана выросла почти на 2%
Финансы
16 июля 2024 г. 10:32
Экономика Нахчывана выросла почти на 2%

В первой половине этого года в Нахчыванской Автономной Республике произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 674,4 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики НАР.

Согласно данным, это на 1,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Из них 255,6 млн манатов пришлось на долю промышленного сектора, что на 3,9% больше по сравнению с прошлым годом.

За минувший год стоимость ВВП на душу населения в автономной республике выросла на 1,1% до 1 438 манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan sees 2% growth in Nakhchivan's economy
Версия на азербайджанском языке Naxçıvan iqtisadiyyatı 2 %-ə yaxın böyüyüb

Самое читаемое

Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
11 июля 2024 г. 23:49
Токаев осудил нападение на Трампа
Токаев осудил нападение на Трампа
14 июля 2024 г. 08:07
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 июля 2024 г. 12:37
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
14 июля 2024 г. 00:39
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
11 июля 2024 г. 22:42
Завтра в Азербайджане пройдут дожди, усилится ветер
Завтра в Азербайджане пройдут дожди, усилится ветер
10 июля 2024 г. 12:44
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
12 июля 2024 г. 14:42
Выборы во Франции: Политический хаос и его влияние на будущее Европейского союза
Выборы во Франции: Политический хаос и его влияние на будущее Европейского союза
9 июля 2024 г. 16:00
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
14 июля 2024 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi