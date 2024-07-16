Экономика Нахчывана выросла почти на 2%

В первой половине этого года в Нахчыванской Автономной Республике произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 674,4 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики НАР.

Согласно данным, это на 1,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Из них 255,6 млн манатов пришлось на долю промышленного сектора, что на 3,9% больше по сравнению с прошлым годом.

За минувший год стоимость ВВП на душу населения в автономной республике выросла на 1,1% до 1 438 манатов.