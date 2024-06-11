Экономика Нахчывана выросла на 2%

В январе-мае этого года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) производство внутреннего валового продукта составило 535 млн 488 тыс. 900 манатов.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Госкомстате НАР, это на 2,2% больше показателя того же периода 2023 года.

За этот период ВВП на душу населения увеличился на 1,6% - до 1 141,8 маната.

За январь-май 2024 года в Нахчыване произведено промышленной продукции на 212 млн 239 тыс. манатов, что на 7,2% превысило показатель того же периода 2023 года.