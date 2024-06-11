О нас

Экономика Нахчывана выросла на 2%

Экономика Нахчывана выросла на 2%
Финансы
11 июня 2024 г. 13:36
Экономика Нахчывана выросла на 2%

В январе-мае этого года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) производство внутреннего валового продукта составило 535 млн 488 тыс. 900 манатов.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Госкомстате НАР, это на 2,2% больше показателя того же периода 2023 года.

За этот период ВВП на душу населения увеличился на 1,6% - до 1 141,8 маната.

За январь-май 2024 года в Нахчыване произведено промышленной продукции на 212 млн 239 тыс. манатов, что на 7,2% превысило показатель того же периода 2023 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Naxçıvan iqtisadiyyatı 2 %-dən çox böyüyüb

Экслюзивные новости

Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
5 июня 2024 г. 17:29
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi