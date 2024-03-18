Экономика Нахчывана выросла на 2,7%

В январе-феврале этого года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) производство внутреннего валового продукта составило 200 млн 800 тыс. 700 манатов.

В январе-феврале этого года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) производство внутреннего валового продукта составило 200 млн 800 тыс. 700 манатов.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Госкомстате НАР, это на 2,7% больше показателя соответствующего периода 2023 года.

За этот период валовой внутренний продукт на душу населения увеличился на 2% и достиг 428,3 маната.

За январь-февраль 2024 года в Нахчыване произведено промышленной продукции на сумму 91 млн 684 тыс. 100 манатов, что на 27% превысило показатель соответствующего периода 2023 года.