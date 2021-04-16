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Экономика Китая в I квартале выросла более чем на 18%

Экономика Китая в I квартале выросла более чем на 18% Показатель оказался ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 20%
Финансы
16 апреля 2021 г. 09:29
Экономика Китая в I квартале выросла более чем на 18%

ВВП Китая на фоне улучшения эпидемиологической обстановки и активного восстановления экономики в стране в первом квартале 2021 года вырос на 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая.

При этом по сравнению с первым кварталом 2019 года ВВП за первые три месяца 2021 вырос на 10,3%.

"Согласно предварительным данным, ВВП Китая в первом квартале 2021 года составил 24,93 триллиона юаней (3,8 триллиона долларов США), рост в годовом выражении составил 18,3%", — говорится в докладе ведомства.

Показатель оказался ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 20%.

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2020 года под влиянием пандемии коронавируса замедлились до 2,3% годовых, что стало минимальным за последние 40 лет. Общий объем ВВП страны за прошлый год составил 101,598 триллиона юаней (около 15,67 триллиона долларов ). В первом квартале 2020 года из-за пандемии COVID-19 ВВП страны снизился на 6,8% в годовом выражении, что произошло впервые после культурной революции 1976 года.

Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая в 2021 году составят более 6%, при этом эксперты считают это прогноз скромным и полагают, что темпы роста могут превысить 8%.

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