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Экономика Грузии в апреле выросла на 45 процентов

Экономика Грузии в апреле выросла на 45 процентов В апреле 2021 года рост реального ВВП в Грузии, согласно предварительным оценкам Национальной службы статистики, составил 44,8 процента, а в среднем за первые четыре месяца 2021 года - 8,1 процента, сообщает грузинское бюро Report.
Финансы
31 мая 2021 г. 12:36
Экономика Грузии в апреле выросла на 45 процентов

В апреле 2021 года рост реального ВВП в Грузии, согласно предварительным оценкам Национальной службы статистики, составил 44,8 процента, а в среднем за первые четыре месяца 2021 года - 8,1 процента, сообщает грузинское бюро Report.

По данным Грузстата, в апреле 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост наблюдался в следующих секторах: обрабатывающее производство, строительство, торговля, транспорт, складирование, гостиницы и рестораны, финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимостью, научно-техническая деятельность.

В горнодобывающей отрасли наблюдалась тенденция к снижению.

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Версия на английском языке Georgia sees 45% growth in economy 
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan iqtisadiyyatı apreldə 45 faiz böyüyüb

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