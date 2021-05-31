Экономика Грузии в апреле выросла на 45 процентов

В апреле 2021 года рост реального ВВП в Грузии, согласно предварительным оценкам Национальной службы статистики, составил 44,8 процента, а в среднем за первые четыре месяца 2021 года - 8,1 процента, сообщает грузинское бюро Report.

В апреле 2021 года рост реального ВВП в Грузии, согласно предварительным оценкам Национальной службы статистики, составил 44,8 процента, а в среднем за первые четыре месяца 2021 года - 8,1 процента, сообщает грузинское бюро Report.

По данным Грузстата, в апреле 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост наблюдался в следующих секторах: обрабатывающее производство, строительство, торговля, транспорт, складирование, гостиницы и рестораны, финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимостью, научно-техническая деятельность.

В горнодобывающей отрасли наблюдалась тенденция к снижению.