Экономика еврозоны может легче пережить вторую волну коронавируса

Aктивность в производственном секторе окажется устойчивой в четвёртом квартале 2020 года и пострадает в первом полугодии 2021 года из-за сделки по Brexit

Проблемы в экономике еврозоны в четвёртом квартале текущего года на фоне второй волны коронавируса, судя по всему, будут не столь грандиозными, как при первой волне.

Как передает Report, об этом свидетельствует обзор компании Societe Generale Cross Asset Research.

"Падение экономической активности в четвёртом квартале 2020 года, вероятно, будет намного ниже, чем в первый раз. Действительно, большая часть экономики остается открытой, и государственная поддержка остается сильной. Тот факт, что открыты школы, означает, что родители могут работать", — говорится в нем.

При этом во время первой волны, которая пришлась на весну текущего года, в еврозоне были введены очень жесткие ограничительные меры. К примеру, действовали запреты на перемещения внутри и между странами, закрывались кафе, рестораны, предприятия сферы услуг, отменялись культурные и спортивные мероприятия, закрывались учебные заведения.

Этот "локдаун" привёл к тому, что экономика региона впала в самый серьёзный за многие десятилетия экономический кризис. Государствам, Еврокомиссии, Европейскому центробанку пришлось стремительно разрабатывать и вводить меры поддержки как бизнеса, так и работников.

По мере ослабления карантинных мер, восстанавливалась и экономическая активность. Однако ухудшение ситуации с COVID-19 осенью привело к тому, что страны еврозоны вновь начали вводить ограничения, в частности, на экономическую активность.

"Теперь компании лучше знают, как справиться с последствиями карантина", — отмечают эксперты.

При этом сильнее всего негативный эффект от второй волны почувствуют такие сферы экономики, как торговля товарами не первой необходимости, рестораны, досуг, а также некоторые сектора транспорта, поскольку они могут оказываться под запретом.

"На основании опросов и с учетом того факта, что фабрики остаются открытыми, мы ожидаем, что активность в производственном секторе окажется устойчивой в четвёртом квартале 2020 года и пострадает в первом полугодии 2021 года из-за сделки по Brexit", — отмечается в обзоре.

Однако риски для развития ситуации понижательные — то есть ситуация может стать хуже, чем сейчас предполагается, поскольку этой зимой ограничительные меры против COVID-19 могут быть расширены, свидетельствует обзор. При этом ситуация в среднесрочной перспективе может оказаться лучше, чем кажется сейчас, из-за распространения вакцины против вируса и оказания странами поддержки экономики.

Что же касается Brexit, то эксперты не исключают достижения договорённости между ЕС и Великобританией по торговому соглашению, переговоры по которому идут непросто уже несколько месяцев. Сторонам необходимо договориться в ближайшее время, чтобы эта сделка заработала до конца года. Если этого не произойдёт, ЕС и Британия, которые сейчас торгуют без пошлин и квот, с 1 января 2021 года перейду на новый этап торговых отношений, что может оказать негативное влияния на их экономику.

Еврокомиссия ранее предлагала сохранить торговлю между страной и союзом беспошлинной, но при соблюдении Британией определённых условий. Ряд экспертов сходится во мнении, что стороны в итоге в последний момент договорятся об ограниченной торговой сделке, а не о столь масштабном торговом соглашении. И это также может иметь свои экономические последствия.