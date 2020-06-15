​Экономика еврозоны может сократиться почти на 13%

"В этом году при самом пессимистичном сценарии валовой внутренний продукт (ВВП) в еврозоне сократится на 12,6%".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

По ее словам, при более умеренном сценарии ВВП в регионе сократится на 5,9%, и к концу этого года экономика не сможет подняться до докризисных уровней.

"В посткризисный период произойдет быстрое восстановление в мировой индустрии производства, оцифровка в секторе услуг ускорится из-за введенных в новый период правил социального дистанцирования", - подчеркнула К.Лагард.