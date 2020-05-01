Экономика ЕС может быть ниже докризисного уровня до конца 2022 года

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не исключает сценария, при котором экономике еврозоны может потребоваться время до конца 2022 года, чтобы достигнуть уровня, на котором она была перед пандемией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе финансового регулятора.

При пессимистичном сценарии развития ситуации ВВП еврозоны в этом году может снизиться на 12%. Во втором квартале текущего года не исключено ускорение падения экономики до 15%. При более мягком течении кризиса ЕЦБ ожидает снижения ВВП на 5% в 2020 году.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в минувший четверг заявила о том, что еврозона столкнется с "беспрецедентным по скорости и силе в мирное время экономическим спадом". Она указала, тем не менее, на то, что такие прогнозы сложно делать, поскольку неизвестно, как долго продлится эпидемия.