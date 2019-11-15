​Экономика Азербайджана выросла на 2%

В январе-октябре этого года в Азербайджане произведено ВВП на 65 415,1 млн манатов, что на 2,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, рост в ненефтяном секторе экономики составил 3,5%, в нефтегазовом – 0,2%.

За этот период ВВП в сфере информации и услуг связи вырос на 16,1%, лесного хозяйства и рыболовства - 7,3%, размещения туристов и общественного питания - 5,5%, торговли, ремонта транспортных средств - 3,1%, промышленности - 1,7%, транспорта и складского хозяйства - 0,5%, прочих секторах услуг - 3%, в строительстве же производство ВВП сократилось на 6,2%.

Производство ВВП на душу населения составило 6 609,6 манатов.