​Экономика Азербайджана выросла на 2,5%

В январе-сентябре этого года в Азербайджане произведено ВВП на 58 464,2 млн манатов, что на 2,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, рост в ненефтяном секторе экономики составил 3,5%, в нефтегазовом – 1,1%.

За этот период ВВП в сфере информации и услуг связи вырос на 16,4%, лесного хозяйства и рыболовства - 7,1%, размещения туристов и общественного питания - 4,9%, ремонта транспортных средств - 3%, промышленности - 2,5%, транспорта и складского хозяйства - 1,3%, прочих секторах услуг - 2,2%, в строительстве же производство ВВП сократилось на 5,6%.

Производство ВВП на душу населения составило 5 910,1 манатов.