​Экономика Азербайджана выросла на 0,2%

В январе-апреле этого года в Азербайджане произведено ВВП на сумму 22 400,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 0,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В ненефтегазовом секторе сформировано ВВП на сумму 14 529,7 млн манатов. Спад в данном секторе экономики составил 0,8%.

Производство ВВП на душу населения снизилось на 0,7%, составив 2 249,7 млн манатов.

За отчетный период в стране произведено промышленной продукции на 13 028,1 млн манатов, в том числе на 3 882 млн манатов - продукции ненефтегазовой промышленности. Это соответственно на 3% и 16,8% больше, чем год назад.