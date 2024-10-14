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Экономика Азербайджана выросла примерно на 5%

Экономика Азербайджана выросла примерно на 5% В январе-сентябре 2024 года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта на сумму 92 829,5 млн манатов, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Финансы
14 октября 2024 г. 12:32
Экономика Азербайджана выросла примерно на 5%

В январе-сентябре 2024 года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта на сумму 92 829,5 млн манатов, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики увеличилась на 0,9%, а в ненефтегазовом секторе — на 7,1%.

37,1% производства ВВП приходится на промышленность, 9,6% — на торговлю и ремонт транспортных средств, 7% — на транспорт и складское хозяйство, 6,4% — на сельское, лесное хозяйство и рыболовство, 6,3% — на строительство, 2,4% — на размещение туристов и общественное питание, 1,8% — на информацию и связь, 19,2% — на другие отрасли. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 10,2% ВВП.

ВВП на душу населения составил 9 102,9 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijani economy grows by nearly 5%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 5 %-ə yaxın böyüyüb

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