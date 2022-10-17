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Экономика Азербайджана выросла почти на 6%

Экономика Азербайджана выросла почти на 6% В январе-сентябре этого года предприятия, организации и индивидуальные предприниматели Азербайджана произвели ВВП на сумму 98,1 млрд манатов или на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
17 октября 2022 г. 11:35
Экономика Азербайджана выросла почти на 6%

В январе-сентябре этого года предприятия, организации и индивидуальные предприниматели Азербайджана произвели ВВП на сумму 98,1 млрд манатов или на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики сократилась на 2,5%, а в ненефтегазовом секторе выросла на 10,1%.

По данным, 52,2% производства ВВП приходится на промышленность, 7,8% - на торговлю, ремонт транспортных средств, 6% - на транспорт и складское хозяйство, 5,2% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 4% - на строительство, 1,5% - на гостиничный бизнес и общественное питание, 1,3% - на сферу информации и связи, 14,2% - на другие отрасли. Чистые налоги на товары и импорт составили 7,8%.

ВВП на душу населения вырос на 55,3 % и составил 9 749 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s economy grows nearly 6%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 6%-ə yaxın böyüyüb

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