Экономика Азербайджана выросла почти на 6%

В январе этого года в Азербайджане произведено ВВП на 9 257,6 млн манатов или на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе этого года в Азербайджане произведено ВВП на 9 257,6 млн манатов или на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла на 0,6 %, а в ненефтяном секторе-на 8,8%.

По данным, 54,4% производства ВВП приходится на промышленность, 8,4% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 6,6% - на транспорт и складское хозяйство, 3% - на строительство, 2,4% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 1,4% - на информацию и связь, 1% - на размещение туристов и общественное питание, 15,6% - на другие отрасли, чистые налоги на прибыль составили 7,2% ВВП.

За год значение ВВП на душу населения в стране увеличилось на 47,4% и составило 922 маната.