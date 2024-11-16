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Экономика Азербайджана за 10 месяцев выросла почти на 5%

Экономика Азербайджана за 10 месяцев выросла почти на 5% Номинальный объем ВВП Азербайджана в январе-октябре текущего года составил 103 млрд 495,8 млн манатов, реальный рост оценивается в 4,9%.
Финансы
16 ноября 2024 г. 13:28
Экономика Азербайджана за 10 месяцев выросла почти на 5%

Номинальный объем ВВП Азербайджана в январе-октябре текущего года составил 103 млрд 495,8 млн манатов, реальный рост оценивается в 4,9%.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по статистике, за последний год нефтегазовый сектор вырос на 1,7%, ненефтегазовый сектор - на 6,8%.

В структуре ВВП 37,1% пришлось на промышленность, 10% - торговлю, ремонт транспортных средств, 7% - транспорт и складское хозяйство, 6,2% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,4% - размещение туристов и общественное питание, 1,8% - информацию и связь, 19,2% - прочие сектора.

Доля налогов в ВВП составила 10%.

ВВП на душу населения в январе-октябре составил 10 146,5 манат.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 5 % böyüyüb

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