Экономика Азербайджана в январе-мае выросла почти на 2%

Экономика Азербайджана выросла почти на 2%

Номинальный объем ВВП Азербайджана в январе-мае этого года составил 50 млрд 99,5 млн манатов, реальный рост экономики составил 1,5%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, спад в нефтегазовом секторе экономики составил 3%, тогда как ненефтегазовый сектор вырос на 3,9%.

36,2% производства ВВП приходится на промышленность, 9,9% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 7% - на транспорт и складское хозяйство, 6,2% - на строительство, 4% - на сельское, лесное хозяйство и рыболовство, 2,8% - на размещение туристов и общественное питание, 1,8% - на информацию и связь, 21,7% - на другие сферы. Удельный вес налогов в ВВП составил 10,4%.

За 5 месяцев ВВП на душу населения составил 4 896,1 маната.