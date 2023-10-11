Экономика Азербайджана выросла почти на 1%

В январе-сентябре 2023 года производство ВВП в Азербайджане достигло 90 млрд 812,5 млн манатов, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-сентябре 2023 года производство ВВП в Азербайджане достигло 90 млрд 812,5 млн манатов, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 1,5%, а в ненефтегазовом выросла на 3%.

В указанный период 41,6% производства ВВП пришлось на промышленность, 9,5% - на торговлю, ремонт транспортных средств, 6,4% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 6% - на транспорт и складское хозяйство, 5% - на строительство, 2,3% - на размещение туристов и общественное питание, 1,7% - на информационную и коммуникационную отрасли, 18% - на другие отрасли, а чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,5% ВВП.

Стоимость ВВП на душу населения составила 8 949 манатов.