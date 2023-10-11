О нас

Экономика Азербайджана выросла почти на 1%

Экономика Азербайджана выросла почти на 1% В январе-сентябре 2023 года производство ВВП в Азербайджане достигло 90 млрд 812,5 млн манатов, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
11 октября 2023 г. 17:03
Экономика Азербайджана выросла почти на 1%

В январе-сентябре 2023 года производство ВВП в Азербайджане достигло 90 млрд 812,5 млн манатов, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 1,5%, а в ненефтегазовом выросла на 3%.

В указанный период 41,6% производства ВВП пришлось на промышленность, 9,5% - на торговлю, ремонт транспортных средств, 6,4% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 6% - на транспорт и складское хозяйство, 5% - на строительство, 2,3% - на размещение туристов и общественное питание, 1,7% - на информационную и коммуникационную отрасли, 18% - на другие отрасли, а чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,5% ВВП.

Стоимость ВВП на душу населения составила 8 949 манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's economy up almost 1%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 1 %-ə yaxın böyüyüb

Самое важное

МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
11 октября 2023 г. 15:04
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
10 октября 2023 г. 21:12
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
10 октября 2023 г. 18:31
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
10 октября 2023 г. 17:18
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 17:12
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
10 октября 2023 г. 16:59
В Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
ФотоВ Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 16:02
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
10 октября 2023 г. 10:56
Информагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
ФотоИнформагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
9 октября 2023 г. 17:46
Начался очередной визит миссии ООН в Карабах
ВидеоНачался очередной визит миссии ООН в Карабах
9 октября 2023 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi