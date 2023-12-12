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Экономика Азербайджана выросла почти на 1%

Экономика Азербайджана выросла почти на 1% В январе-ноябре 2023 года в Азербайджане произведено ВВП на 110,2 млрд манатов или на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
12 декабря 2023 г. 12:40
Экономика Азербайджана выросла почти на 1%

В январе-ноябре 2023 года в Азербайджане произведено ВВП на 110,2 млрд манатов или на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 1,6%, а в ненефтегазовом выросла на 3,2%.

По данным, 41,2% производства ВВП приходится на промышленность, 9,9% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 6,3% - на транспорт и складское хозяйство, 6,1% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 5% - на строительство, 2,4% - на размещение туристов и общественное питание, 1,7% - на сферу информации и связи, 18% - на другие сферы. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,4% ВВП.

Стоимость ВВП на душу населения составила 10 856 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's economy grows by almost 1%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 1 %-ə yaxın böyüyüb

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