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Экономика Азербайджана выросла примерно на 1%

Экономика Азербайджана выросла примерно на 1% В январе-мае этого года в Азербайджане произведено ВВП на 49 580,8 млн манатов или на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
13 июня 2023 г. 12:53
Экономика Азербайджана выросла примерно на 1%

В январе-мае этого года в Азербайджане произведено ВВП на 49 580,8 млн манатов или на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 2,5%, а в ненефтегазовом - выросла на 4%.

45,5% производства ВВП приходится на промышленность, 9,1% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 6,1% - на транспорт и складское хозяйство, 4,5% - на строительство, 3,6% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,2% - на размещение туристов и общественное питание, 1,6% - на сферы информации и связи, 17,9% - на другие сферы. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,5% ВВП.

В течение года значение ВВП на душу населения в стране сократилось на 3,4% и составило 4 891 манат.

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Версия на английском языке Azerbaijan's economy grows by about 1%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 1 %-ə yaxın böyüyüb

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