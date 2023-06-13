Экономика Азербайджана выросла примерно на 1%

В январе-мае этого года в Азербайджане произведено ВВП на 49 580,8 млн манатов или на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-мае этого года в Азербайджане произведено ВВП на 49 580,8 млн манатов или на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 2,5%, а в ненефтегазовом - выросла на 4%.

45,5% производства ВВП приходится на промышленность, 9,1% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 6,1% - на транспорт и складское хозяйство, 4,5% - на строительство, 3,6% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,2% - на размещение туристов и общественное питание, 1,6% - на сферы информации и связи, 17,9% - на другие сферы. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,5% ВВП.

В течение года значение ВВП на душу населения в стране сократилось на 3,4% и составило 4 891 манат.