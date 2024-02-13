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Экономика Азербайджана выросла на 5%

Экономика Азербайджана выросла на 5% В январе 2024 года в Азербайджане произведен валовый внутренний продукт (ВВП) на 9 млрд 131 млн манатов, или на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
13 февраля 2024 г. 12:48
Экономика Азербайджана выросла на 5%

В январе 2024 года в Азербайджане произведен валовый внутренний продукт (ВВП) на 9 млрд 131 млн манатов, или на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 2,6%, а в ненефтегазовом - выросла на 12,3%.

По данным, 41,9% производства ВВП приходится на промышленность, 10,5% - на торговлю, ремонт транспортных средств, 7% - на транспортно-складское хозяйство, 5,8% - на строительство, 2,9% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 1,8% - на сферы информации и связи, 1,7% - на размещение туристов и общественное питание, 17,8% - на долю других сфер. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 10,6% ВВП.

ВВП на душу населения был равен 897 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's economy grows by 5%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 5 % böyüyüb

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