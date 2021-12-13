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Экономика Азербайджана выросла на 5,3 %

Экономика Азербайджана выросла на 5,3 % В январе-ноябре текущего года объем производства ВВП составил 80 млрд 688,2 млн манатов, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
13 декабря 2021 г. 13:43
Экономика Азербайджана выросла на 5,3 %

В январе-ноябре текущего года объем производства ВВП составил 80 млрд 688,2 млн манатов, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Отмечается, что в нефтегазовом секторе экономики добавленная стоимость выросла на 2,7%, а в ненефтегазовом - на 6,4%.

По данным, 41,6% производства ВВП приходится на промышленность, 10,1%- на торговлю; ремонт транспортных средств, 7%- на транспорт и складское хозяйство, 6,4%- на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 4,9%- на строительство, 1,8%- на информацию и связь, 1,2%- на размещение туристов и общественное питание, 18,2%- на другие отрасли, чистые налоги на импорт составили 8,8%.

ВВП на душу населения составил 8 тысяч 055,3 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees 5.3% growth in economy 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda iqtisadi artım tempi 5%-i keçib

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