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Экономика Азербайджана выросла на 4%

Экономика Азербайджана выросла на 4%
Финансы
13 июня 2024 г. 12:26
Экономика Азербайджана выросла на 4%

В январе-мае 2024 года в Азербайджане произведен валовый внутренний продукт (ВВП) на 48 026 млн манатов или на 4,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики не изменилась, а в ненефтегазовом - выросла на 7,3%.

Согласно данным, 39,7% производства ВВП приходится на промышленность, 9,6% - на торговлю, ремонт транспортных средств, 7% - на транспорт и складское хозяйство, 6% - на строительство, 3,8% - на сельское, лесное хозяйство и рыболовство, 2,4% - на размещение туристов и общественное питание, 1,8% - на сферы информации и связи, 20,1% - на долю других сфер. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,6% ВВП.

ВВП на душу населения был равен 4 713 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s economy grows by over 4%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 4 %-dən çox böyüyüb

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