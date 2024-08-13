О нас

Экономика Азербайджана выросла на 4,5%

Экономика Азербайджана выросла на 4,5% В январе-июле этого года в Азербайджане производство валового внутреннего продукта (ВВП) составило 70 млрд 544 млн манатов, что на 4,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Финансы
13 августа 2024 г. 12:33
Экономика Азербайджана выросла на 4,5%

В январе-июле этого года в Азербайджане производство валового внутреннего продукта (ВВП) составило 70 млрд 544 млн манатов, что на 4,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики увеличилась на 1,2%, а в ненефтегазовом секторе - на 6,7%.

38,4% производства ВВП приходится на промышленность, 9,6% - на торговлю и ремонт транспортных средств, 7% - на транспорт и складское хозяйство, 6% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 5,7% - на строительство, 2,4% - на размещение туристов и общественное питание, 1,8% - на сферы информации и связи, 19,1% - на другие отрасли, а чистые налоги на продукцию и импорт составили 10% ВВП.

За 7 месяцев ВВП на душу населения составил 6 921 манат.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan’s economy grows by 4.5%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 4,5 % böyüyüb

Экслюзивные новости

Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi