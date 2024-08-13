Экономика Азербайджана выросла на 4,5%

В январе-июле этого года в Азербайджане производство валового внутреннего продукта (ВВП) составило 70 млрд 544 млн манатов, что на 4,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В январе-июле этого года в Азербайджане производство валового внутреннего продукта (ВВП) составило 70 млрд 544 млн манатов, что на 4,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики увеличилась на 1,2%, а в ненефтегазовом секторе - на 6,7%.

38,4% производства ВВП приходится на промышленность, 9,6% - на торговлю и ремонт транспортных средств, 7% - на транспорт и складское хозяйство, 6% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 5,7% - на строительство, 2,4% - на размещение туристов и общественное питание, 1,8% - на сферы информации и связи, 19,1% - на другие отрасли, а чистые налоги на продукцию и импорт составили 10% ВВП.

За 7 месяцев ВВП на душу населения составил 6 921 манат.