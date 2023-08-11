Экономика Азербайджана выросла на 1%

В январе-июле этого года предприятия, организации и индивидуальные предприниматели Азербайджана произвели ВВП на 70 372,2 млн манатов или на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июле этого года предприятия, организации и индивидуальные предприниматели Азербайджана произвели ВВП на 70 372,2 млн манатов или на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно данным, добавленная стоимость, произведенная в нефтегазовом секторе экономики, за этот период снизилась на 2,2%, а в ненефтегазовом секторе выросла на 3,4%.

По информации, 42,8% производства приходится на промышленность, 9,4% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 6,1% - на транспорт и складское хозяйство, 6% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 4,9% - на строительство, 2,3% - на размещение туристов и общественное питание, 1,6% - сектор информации и связи, 17,7% - другие отрасли. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,2% ВВП.

За год ВВП на душу населения в стране снизился на 5,9% и составил 6 939 манатов.