Экономика Азербайджана выросла на 1%

Финансы
12 августа 2025 г. 12:23
Номинальный объем валового внутреннего продукта (ВВП), произведенный в Азербайджане за семь месяцев текущего года, составил 72 млрд 429,9 млн манатов, увеличившись в реальном выражении на 0,9% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за отчетный период снижение в нефтегазовом секторе экономики составило 3,3%, а в ненефтегазовый сектор увеличился на 3,1%.

В структуре ВВП 35% приходится на промышленность, 10,1% - на торговлю и ремонт транспортных средств, 7% - на транспорт и складское хозяйство, 6,3% - на сельское, лесное хозяйство и рыболовство, 6% - на строительство, 2,8% - на размещение туристов и общественное питание, 1,8% - на сферу информации и связи, 21,1% - на другие сферы. Доля налогов в ВВП равна 9,9%.

В расчете на душу населения ВВП составил 7 077 манатов.

Версия на английском языке Azerbaijan’s economy grows by almost 1%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 1 % böyüyüb

Последние новости

