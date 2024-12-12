Экономика Азербайджана выросла более чем на 4%

За январь-ноябрь 2024 года в стране было произведено валового внутреннего продукта на сумму 113282,4 млн манатов, что на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

За январь-ноябрь 2024 года в стране было произведено валового внутреннего продукта на сумму 113282,4 млн манатов, что на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики увеличилась на 0,4%, а в ненефтегазовом секторе - на 6,4% .

В структуре производства ВВП 37,1% пришлось на промышленность, 10% на торговлю и ремонт транспортных средств, 7,1% на транспорт и складское хозяйство, 6,2% на строительство, 6,1% на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,5% на размещение туристов и общественное питание, 1,8% на информацию и связь, 19,2% на другие отрасли, а чистые налоги на продукты и импорт составили 10% ВВП.

ВВП на душу населения составил 11104,2 маната.