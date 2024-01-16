Экономика Азербайджана выросла более чем на 1%

В прошлом году в Азербайджане произведен валовый внутренний продукт (ВВП) на 123 млрд манатов или на 1,1% больше, чем годом ранее.

В прошлом году в Азербайджане произведен валовый внутренний продукт (ВВП) на 123 млрд манатов или на 1,1% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики за отчетный период снизилась на 1,7%, а в ненефтегазовом выросла на 3,7%.

По данным, 40,5% производства ВВП приходится на промышленность, 10% - на торговлю, ремонт транспортных средств, 6,2% - на транспортно-складское хозяйство, 6,2 % - на строительство, 5,5 % - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,2 % - на размещение туристов и общественное питание, 1,7 % - на сферы информации и связи, 18,6 % - на долю других сфер. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,1% ВВП.

ВВП на душу населения был равен 12 114,5 манатов.



