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Экономика Азербайджана выросла на 4%

Экономика Азербайджана выросла на 4% За январь-апрель 2024 года в Азербайджане произведен валовый внутренний продукт (ВВП) на 38 млрд 181,9 млн манатов, или на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
14 мая 2024 г. 12:25
Экономика Азербайджана выросла на 4%

За январь-апрель 2024 года в Азербайджане произведен валовый внутренний продукт (ВВП) на 38 млрд 181,9 млн манатов, или на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 0,1%, а в ненефтегазовом - выросла на 7,7%.

По данным, 40,3% производства ВВП приходится на промышленность, 9,5% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 6,9% - на транспорт и складское хозяйство, 6 % - на строительство, 3,1% - на сельское, лесное хозяйство и рыболовство, 2,4% - на размещение туристов и общественное питание, 1,7% - на сферы информации и связи, 20% - на долю других сфер. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 10,1% ВВП.

ВВП на душу населения был равен 3 тыс. 748,1 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's economy grows by 4%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 4 % artıb

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