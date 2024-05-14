Экономика Азербайджана выросла на 4%

За январь-апрель 2024 года в Азербайджане произведен валовый внутренний продукт (ВВП) на 38 млрд 181,9 млн манатов, или на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь-апрель 2024 года в Азербайджане произведен валовый внутренний продукт (ВВП) на 38 млрд 181,9 млн манатов, или на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 0,1%, а в ненефтегазовом - выросла на 7,7%.

По данным, 40,3% производства ВВП приходится на промышленность, 9,5% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 6,9% - на транспорт и складское хозяйство, 6 % - на строительство, 3,1% - на сельское, лесное хозяйство и рыболовство, 2,4% - на размещение туристов и общественное питание, 1,7% - на сферы информации и связи, 20% - на долю других сфер. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 10,1% ВВП.

ВВП на душу населения был равен 3 тыс. 748,1 манатов.