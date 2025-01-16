О нас

Экономика Азербайджана выросла на 4,1%

Экономика Азербайджана выросла на 4,1% В 2024 году в Азербайджане был произведен валовый внутренний продукт (ВВП) на сумму 126,3 млрд манатов, что на 4,1% больше по сравнению с 2023 годом.
Финансы
16 января 2025 г. 12:18
Экономика Азербайджана выросла на 4,1%

Номинальный объем ВВП Азербайджана в 2024 году составил 126,3 млрд манатов, реальный рост экономики оценивается в 4,1%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, за последний год нефтегазовый сектор вырос на 0,3%, а ненефтегазовый - на 6,2%.

В структуре ВВП 35,9% пришлось на промышленность, 10,7% - на торговлю и ремонт транспортных средств, 7% - на транспорт и складское хозяйство, 6,7% - на строительство, 5,7% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,4% - на размещение туристов и общественное питание, 1,9% - на информацию и связь, 19,9% - на другие отрасли. Доля налогов в ВВП составила 9,8%.

В прошлом году ВВП на душу населения составил 12 382,5 маната.

Отметим, что рост ВВП Азербайджана в 2023 году составил 1,1%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's economy up 4.1%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 4 %-dən çox böyüyüb

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
10 января 2025 г. 05:22
ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи
ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи
9 января 2025 г. 12:50
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
9 января 2025 г. 19:11
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
11 января 2025 г. 17:06
Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось почти на 30%
Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось почти на 30%
9 января 2025 г. 16:08
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
14 января 2025 г. 19:44
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi