Экономика Азербайджана возросла на 3%

В январе-феврале объем ВВП в Азербайджане по сравнению с прошлым годом вырос на 3% - до 11 484,5 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Доля промышленности в структуре ВВП составила 47,2%, торговли, ремонта транспортных средств - 10,1%, строительства – 5,4%, транспорта и складского хозяйства - 6,8%, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства - 3,2%, размещения туристов и общественного питания - 2,6%, информации и связи –1,8%, прочих отраслей – 15,7%.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 7,2% ВВП.

Производство ВВП на душу населения составило 1 163,8 маната.