Экономика Азербайджана в 2022 году: вызовы, достижения и ожидания

Кризисная ситуация, сложившаяся в мировой экономике сначала под влиянием климатических аномалий (засухи, наводнения, суровые зимы), а затем и под влиянием пандемии коронавируса, в этом году приобрела более острый характер из-за войны России против Украины

Кризисная ситуация, сложившаяся в мировой экономике сначала под влиянием климатических аномалий (засухи, наводнения, суровые зимы), а затем - пандемии коронавируса, в этом году приобрела более острый характер из-за войны России против Украины. Конфликт, с одной стороны, ускорил темпы роста цен на энергоносители, стимулировав глобальную инфляцию, а с другой - спровоцировал нехватку продовольствия.

Сдерживание инфляции стало главным приоритетом

Впервые за весь период существования еврозоны инфляция в этом году была двузначной, в Германии она обновила максимум за 71 год. В Соединенных Штатах сложилась аналогичная ситуация. Азербайджан также столкнулся с инфляционным давлением. Рост инфляции в странах-торговых партнерах оказал как прямое, так и косвенное (через цены производителей) влияние на потребительские цены в Азербайджане.

Большинство центральных банков мира пошли на ужесточение денежно-кредитной политики, то есть на повышение учетной ставки, определив в качестве главного приоритета сдерживание инфляции. Азербайджан в этом смысле не стал исключением. Центральный банк Азербайджана с марта 3 раза повысил учетную ставку, доведя ее до 8,25%. Согласно последнему отчету регулятора, годовые темпы инфляции снизились в соответствии с прогнозируемой траекторией.

Снижение мировых цен на продовольствие на 14% за последние 6 месяцев, относительное замедление средневзвешенной инфляции в странах-партнерах повлияли на снижение темпов инфляции в Азербайджане в последние месяцы.

Прогнозы по инфляции на следующий год оптимистичны.

Значение Азербайджана в энергетической безопасности Европы еще больше возросло

В последние несколько лет не утихает вопрос о том, является ли зависимость Европы от России в поставках энергоносителей угрозой энергетической безопасности “Старого континента”. Но при этом Германия, которая особенно сильно зависела от импорта природного газа из России, трубопровод “Северный поток-2” был все же достроен. Но после 24 февраля (даты начала российской агрессии против Украины) ситуация кардинально изменилась. Сначала США, Великобритания, а затем и страны ЕС отказались от закупок нефти и природного газа у России.

На пути к снижению зависимости России от природного газа, Европа рассматривала Азербайджан, наряду с США и Норвегией, в качестве альтернативного партнера. Ярким примером этого является подписание между Азербайджаном и Европейским союзом Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики.

Азербайджан, который на протяжении многих лет экспортирует сырую нефть в Европу, зарекомендовал себя как надежный партнер. Новое соглашение существенно укрепит роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности ЕС.

Важное значение для обеспечения энергетической безопасности Европы имеет и "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии". Потенциал ветровой и солнечной энергии в Азербайджане, превышающий 24 ГВт, обещает широкие возможности для развития этой отрасли.

В этом году был заложен фундамент солнечной электростанции "Гарадаг" мощностью 230 мегаватт и ветряной электростанции Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт.

Кроме того, между Министерством энергетики Азербайджана и компанией BP было подписано дополнение к исполнительному соглашению, заключенному в июне 2021 года, для совместной реализации проекта солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джебраиле.

Азербайджан также начинает играть важную роль в диверсификации европейских каналов поставок сырой нефти. В январе-ноябре этого года ряд европейских стран резко увеличил закупки сырой нефти в Азербайджане. Высокие цены на нефть обеспечили большую прибыль от ее продаж.

По сравнению с показателями годом ранее, за первые 11 месяцев этого года экспорт сырой нефти вырос в стоимостном выражении на 49%, а в количественном - на 4,8%. В целом, за этот период стоимость экспорта по нефтегазовому сектору выросла на 93%. По данным, 92% экспорта приходится именно на этот сектор. Как видно, локомотивом экономики Азербайджана и основным источником доходов по-прежнему выступает нефтегазовый сектор.

Ускорилось развитие ненефтегазового сектора

Тем не менее положительная динамика в ненефтяном экспорте в этом году сохранилась. С января по ноябрь этого года экспорт ненефтяных продуктов вырос на 14% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и достиг рекордного уровня в 2,688 млрд долларов США. В то же время рост в ненефтегазовом секторе ускорился по сравнению с предыдущим годом. Добавленная стоимость в ненефтегазовом секторе за отчетный период выросла на 9,2%.

В этом году прогнозируется, что годовая стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана впервые превысит 3 млрд долларов США. Объем ВВП в этом секторе вырос всего на 6,4% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года. Особо следует отметить, что доля МСП в ненефтяном экспорте достигла 66%.

Сложилась благоприятная среда для развития транзитных возможностей страны

Прохождение через Азербайджан исторического Шелкового пути говорит о давних традициях страны в области логистики. Здесь Азербайджан выступает не только как транзитная страна, но и как инициатор и исполнитель таких проектов, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), международный транспортный коридор "Север-Юг".

Строительство новых аэропортов на освобожденных от оккупации территориях, строительство судов, работы, проводимые в Бакинском международном морском торговом порту, средства, выделяемые на диверсификацию железнодорожной инфраструктуры, строительство и реконструкцию международных автомагистралей показывают, что Азербайджан предпринимает последовательные шаги в направлении создания на своей территории крупного транспортного узла.

Также увеличились транзитные грузоперевозки через территорию Азербайджана. За первые 10 месяцев текущего года общий объем транзитных перевозок через территорию Азербайджана увеличился более, чем на 80% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Сложная геополитическая ситуация в регионе значительно повысила значение Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут). За тот же период экспорт казахстанской продукции через этот коридор увеличился в 6,5 раза, что было связано с тем, что Казахстан сократил экспорт металла через Россию и увеличил его поставки по ТМТМ.

Продолжилось строительство Зангезурского коридора, который обеспечит диверсификацию Среднего коридора. На участке коридора, проходящем по территории Азербайджана, выполнено 40% работ в рамках строительства железнодорожной, 70% - автомобильной инфраструктуры.

Будет обеспечена быстрая интеграция Карабаха в национальную экономику

Как и в прошлом году, в 2022 году были предприняты значительные шаги по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации земель, быстрой интеграции этих территорий в национальную экономику.

Международный аэропорт Зангилан, введенный в эксплуатацию в этом году, упростил грузоперевозки.

Азербайджан имеет один из крупнейших в регионе гражданских воздушных грузовых флотов с 18 самолетами. Ожидается, что в течение следующих 10 лет будут приобретены еще 9 грузовых самолетов. Учитывая, что объемы грузоперевозок через Азербайджан увеличились, а парк самолетов расширяется, Зангиланский аэропорт будет одним из пунктов назначения для грузовой авиации. Наличие аэропорта сыграет важную роль и в становлении региона как туристического центра.

В то же время принятая в этом году “Первая государственная программа по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана” поможет достичь поставленных целей. Так, в ближайшие четыре года планируется максимально раскрыть потенциал региона, сформировать устойчивую транспортно-логистическую цепочку.

Ожидания по перспективам экономического развития оптимистичны

Ожидается, что цены на нефть - основное экспортное сырье Азербайджана - вырастут в 2023 году. В следующем году в Государственном бюджете Азербайджана цена на нефть заложена на уровне 50 долларов США. Учитывая, что средние цены на нефть на мировом рынке прогнозируются в районе 90 долларов США, это можно считать достаточно комфортным с точки зрения бюджетных поступлений, кроме того, прогнозов роста платежного баланса.

За январь-сентябрь текущего года в счете текущих операций платежного баланса Азербайджана образовался профицит в размере 17 млрд 710,6 млн долларов США. Это в 4,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В отчетном периоде профицит счета текущих операций составил 30,7% ВВП (15,2% за 12 месяцев 2021 года). EBRD прогнозирует, что доля профицита счета текущих операций в Азербайджане в этом году составит 31,7%. Это означает, что объем товаров и услуг, экспортируемых страной, превышает объем импорта. На сегодняшний день положительное сальдо и его доля в ВВП являются показателем уровня международной конкурентоспособности Азербайджана и подтверждением его статуса кредитора.

Ожидается, что в результате проведенных реформ к концу этого года доля внешнего долга в ВВП сократится до 10%. При этом валютные резервы превысят сумму внешнего долга в 8 раз, что формирует надежную "подушку безопасности" и позволяет адекватно реагировать на возможные потрясения.