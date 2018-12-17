Экономика Азербайджана увеличилась на 1%

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре объем ВВП в Азербайджане по сравнению с предыдущим годом вырос на 1% и составил 72 432,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, производство ВВП в ненефтяном секторе увеличилось на 1,3%, в нефтяном – 0,3%.

Доля промышленности в структуре ВВП составила 45,2%, торговли, ремонта транспортных средств - 9,3%, строительства – 6,8%, транспорта и складского хозяйства - 6,4%, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства - 5,4%, размещения туристов и общественного питания - 2,3%, информации и связи – 1,5%, прочих отраслей – 15,1%.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 8% ВВП.

За этот период добавочная стоимость в секторе информации и связи увеличилась на 9,2%, транспорта и складского хозяйства – 7,9%, размещения туристов и общественного питания - 7,6%, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства – 4,6%, торговли, ремонта транспортных средств – 2,7%, промышленности - 1,3%, прочих секторов услуг - 0,7%. В секторе строительства данный показатель сократился на 13,1%.

Производство ВВП на душу населения составило 7 378,5 маната.