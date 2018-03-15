Экономика Азербайджана увеличилась на 1,3%

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале 2018 года объем произведенного в Азербайджане ВВП по сравнению с предыдущим годом вырос на 1,3% и составил 11 541,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, производство ВВП на душу населения составило 1 178,7 маната.

Доля промышленности в структуре ВВП составила 48,3%, торговли, ремонта транспортных средств – 9,6%, транспорта и складского хозяйства - 6,5%, строительства – 6,2%, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства – 2,7%, размещения туристов и общественного питания - 2,6%, информации и связи – 1,6%, прочих отраслей – 15,9%. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 6,6% ВВП.

За этот период добавочная стоимость в ненефтяном секторе экономики увеличилась на 2,3% по сравнению с 2017 годом, в нефтяном секторе этот показатель остался стабильным.