Экономика Азербайджана сократилась на 4,3%

ВВП на душу населения составил 6 485,7 маната

В январе-ноябре этого года в Азербайджане произведено ВВП на 64 709,3 млн манатов или на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, ВВП в ненефтегазовом секторе экономики сократился на 2,9%, а в нефтегазовом - на 6,5%.

В структуре ВВП 34% приходится на промышленность, 11,3% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 7,4% - на транспорт и складское хозяйство, 7,2% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 6,3% - на строительство, 2% - на информацию и связь, 1,2% - на сферы размещения туристов и общественного питания, 20,7% - на другие отрасли, чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,9% ВВП.

ВВП на душу населения составил 6 485,7 маната.