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Экономика Азербайджана сократилась на 4,3%

Экономика Азербайджана сократилась на 4,3% ВВП на душу населения составил 6 485,7 маната
Финансы
11 декабря 2020 г. 13:54
Экономика Азербайджана сократилась на 4,3%
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В январе-ноябре этого года в Азербайджане произведено ВВП на 64 709,3 млн манатов или на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, ВВП в ненефтегазовом секторе экономики сократился на 2,9%, а в нефтегазовом - на 6,5%.

В структуре ВВП 34% приходится на промышленность, 11,3% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 7,4% - на транспорт и складское хозяйство, 7,2% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 6,3% - на строительство, 2% - на информацию и связь, 1,2% - на сферы размещения туристов и общественного питания, 20,7% - на другие отрасли, чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,9% ВВП.

ВВП на душу населения составил 6 485,7 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan's economy shrinks 4.3%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 4,3% kiçilib

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