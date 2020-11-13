Экономика Азербайджана сократилась на 3,8%

В январе-октябре этого года в Азербайджане произведено ВВП в объеме 58 469,5 млн манатов, что на 3,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-октябре этого года в Азербайджане произведено ВВП в объеме 58 469,5 млн манатов, что на 3,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По данным, производство ВВП в нефтегазовом секторе экономики сократилось на 6,3%, в ненефтегазовом - на 2,3%.

В структуре производства ВВП 34,2% пришлось на промышленность, 11,5% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 7,5% - сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 7,4% - транспорт и складское хозяйство, 6,4% - строительство, 2% - информацию и связь, 1,2% - размещение туристов и общественное питание, 19,9% - другие сферы, чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,9% ВВП.

За последний год ВВП на душу населения в стране снизился на 11,3% и составил 5 862 маната.