​Экономика Азербайджана сократилась на 3,5%

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март 2016 года в Азербайджане объем произведенного предприятиями, организациями и физическими лицами ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 3,5% и составил 12 588,7 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, снижение ВВП связано, в основном, со спадом производства товаров и услуг в строительном и транспортном секторах в годовом исчислении.

По информации, 39% ВВП произведено в сфере промышленности, 13,3% - торговли, ремонта транспортных средств, 8,4% - строительства, 6,7% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - размещения туристов и общественного питания, 2,8% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 2% - информации и услуг связи, 16% - других услуг.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 8,3% ВВП. Объем ВВП на душу населения составил 1311,6 манатов.