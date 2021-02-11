Экономика Азербайджана сократилась на 2,5%

ВВП на душу населения сократился на 4,25%

В январе этого года в Азербайджане произведено ВВП на 6 256,8 млн манатов или на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, ВВП в ненефтегазовом секторе экономики сократился на 6,2%, а в нефтегазовом вырос на 0,1%.

В структуре ВВП 40,6% приходится на промышленность, 10,6% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 8,1% - на транспорт и складское хозяйство, 4,9% - на строительство, 3% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 1,9% - на информацию и связь, 0,6% - на сферы размещения туристов и общественного питания, 20,6% - на другие отрасли, чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,7% ВВП.

ВВП на душу населения сократился на 4,25% и составил 626 манатов.