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Экономика Азербайджана сократилась на 2,5%

Экономика Азербайджана сократилась на 2,5% ВВП на душу населения сократился на 4,25%
Финансы
11 февраля 2021 г. 12:39
Экономика Азербайджана сократилась на 2,5%

В январе этого года в Азербайджане произведено ВВП на 6 256,8 млн манатов или на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, ВВП в ненефтегазовом секторе экономики сократился на 6,2%, а в нефтегазовом вырос на 0,1%.

В структуре ВВП 40,6% приходится на промышленность, 10,6% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 8,1% - на транспорт и складское хозяйство, 4,9% - на строительство, 3% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 1,9% - на информацию и связь, 0,6% - на сферы размещения туристов и общественного питания, 20,6% - на другие отрасли, чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,7% ВВП.

ВВП на душу населения сократился на 4,25% и составил 626 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,5% kiçilib

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