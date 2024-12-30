Экономика Азербайджана: "Проклятие" високосного года снято

Экономическая ситуация в Азербайджане в 2024 году оставалась стабильной. Темпы роста ВВП на текущий год дважды пересматривались министерством экономики и каждый раз в сторону улучшения. Это было обусловлено благоприятной экономической средой в стране, бол

Экономическая ситуация в Азербайджане в 2024 году оставалась стабильной. Темпы роста ВВП на текущий год дважды пересматривались министерством экономики, и каждый раз - в сторону улучшения. Это было обусловлено благоприятной экономической средой в стране, более высокими темпами развития ненефтяного сектора, номинальным ростом инвестиций в экономику, повышением денежных доходов населения, а также существенным замедлением темпов инфляции. В результате практически по всем экономическим показателям в Азербайджане в 2024 году наблюдался рост.

Макроэкономика

Первоначально правительство Азербайджана на текущий год закладывало рост ВВП на уровне 2,7%. Однако в январе-мае темпы экономического роста стабильно держались на уровне около 5%. В результате весной министерство экономики пересмотрело прогнозы по некоторым ключевым макроэкономическим показателям. В частности, базовая экспортная цена на нефть была увеличена с $60 за баррель до $75, темп роста ВВП повышен до 3,8%, а прогноз номинального ВВП – увеличен на 3 млрд манатов – до 121,3 млрд манатов. При этом прогноз роста ненефтегазового ВВП был увеличен с 4,6% до 5,5%. Кроме этого, Минэкономики пересмотрело базовую оценку по нефтегазовому сектору. Если первоначально прогнозировался спад в 1,7%, то весенняя оценка была уже более оптимистичной – рост на уровне 0,8%.

В конце лета стало ясно, что правительство вновь пересмотрит оценку роста ВВП на 2024 год, благодаря позитивным тенденциям в экономике. В сентябре правительство улучшило прогноз роста ВВП с 3,8% до 4,2%, по номинальному объему ВВП - еще на 3 млрд манатов до 124,4 млрд. Прогноз роста в ненефтяном секторе был улучшен до 6,4%, тогда как темп роста в нефтяном - на уровне 0,3%.

Более динамичное развитие экономики Азербайджана в уходящем году отмечают все ведущие международные финансовые институты, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития также дважды в этом году улучшали прогноз по росту ВВП Азербайджана. МФИ и рейтинговые агентства также отмечали устойчивость экономики Азербайджана к возможным экономическим шокам в мире.

Показатели 11 месяцев 2024 года демонстрируют, что реальная ситуация в экономике очень близка к оценкам правительства: рост ВВП составил 4,1%, номинальный объем – 113,3 млрд манатов, рост в ненефтегазовом секторе – 6,4%, рост в нефтегазовом секторе – 0,4%.

Промышленное производство за 11 месяцев выросло на 1,1%, среднегодовая инфляция замедлилась до 2% с 8,8% в 2023 году. В целом, текущая инфляция в Азербайджане ниже годового прогноза правительства (2,7%) и укладывается в коридор, установленный Центробанком (4±2%).

Касаясь динамики роста ВВП Азербайджана в 2024 году нужно отметить три важных момента. Во-первых, темпы роста ВВП страны в этом году намного выше, чем в 2023 (рост на 1,1%). Во-вторых, темпы роста экономики Азербайджана значительно выше среднемировых (2,7% - оценка Всемирного банка и 3,2% - МВФ).

В-третьих, из области мистики - удалось сломать проклятие високосного года. В 2016 году на фоне мирового финансового кризиса рецессия в экономике Азербайджана составила 3,1%, в 2020 году – из-за пандемии COVID-19 наблюдался спад в 4,2%.

Еще один важный аспект – стабильность курса маната по отношению к доллару. В результате число банковских вкладов населения в местной валюте за 11 месяцев увеличилось на 30,3%, а их - на 20,9% или на 945,3 млн манатов.

Валютные резервы

Благоприятная внешняя и внутренняя конъюнктура положительно сказываются на валютном рынке Азербайджана.

Ключевым элементом стабильности валютного рынка является профицит платежного баланса. По данным Центробанка, по итогам 9 месяцев 2024 года профицит счета текущих операций платежного баланса составил $4 млрд или 7,2% ВВП. Торговый профицит за 11 месяцев - $5,6 млрд.

Отметим, что в текущем году наблюдается некоторое снижение профицита счета текущих операций платежного баланса и положительного сальдо во внешней торговле. Во многом это связано с ситуацией в нефтегазовом секторе: снижением объема экспорта нефти и среднемировых цен на нефть и газ, чем год назад. Это сопоставимо с ситуацией в других странах - производителях и экспортерах энергоресурсов, в том числе соседних. Например, у Казахстана по итогам первого полугодия 2024 года счет текущих операций платежного баланса был исполнен с дефицитом в $0,3 млрд, по оценкам международных аналитиков так будет и по итогам года.

Для Азербайджана страны важным элементом является сохранение профицита как счета текущих операций, так и положительного сальдо во внешней торговле. И параллельно с этим важно наращивать ненефтяной экспорт, который к 2027 году должен достигнуть отметки в $4,7 млрд ($3,3 млрд – в 2023 году).

По оценкам международных экспертов, в среднесрочной перспективе счет текущих операций платежного баланса будет оставаться профицитным, хотя и несколько уменьшится. Центробанк по итогам 2024-2025 гг оценивает профицит в $5,3-$5,5 млрд в год, что обеспечит стабильность валютного рынка.

Спрос на инвалюту в текущем году несколько увеличился. ЦБА в январе-сентябре 2024 года продал на 70 аукционах иностранную валюту на общую сумму $5,4 млрд, что в 2,1 раза больше, чем за 9 месяцев 2023 года. Если в январе-сентябре 2023 года средний спрос на инвалюту на аукционе составлял $36 млн, то с начала 2024 года этот показатель вырос до $76,8 млн. Рост спроса на инвалюту за 9 месяцев 2024 года был обусловлен, в том числе, увеличением импорта товаров в Азербайджан. Центральный банк обладает достаточными валютными средствами для удовлетворения и более значительного спроса.

Стабильный приток инвалюты позволяет Азербайджану наращивать стратегические валютные резервы, которые на 1 октября 2024 года оцениваются в $73,5 млрд и достаточны для покрытия 35,5-месячного импорта товаров и услуг в республику. За 9 месяцев стратегические валютные резервы страны выросли на 7,3%.

Фискальная политика

В Азербайджане в текущем году наблюдалась фискальная стабильность, что видно по показателям исполнения госбюджета, параметры которого летом были увеличены на фоне благоприятных цен на нефть на мировых рынках. По данным Минфина, за 11 месяцев 2024 года доходы госбюджета выросли на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6,5%).

В результате на 1 декабря 2024 года профицит бюджета составил свыше 3 млрд манатов. Значительный профицит в госбюджете образовался, в том числе, и за счет роста налоговых поступлений от ненефтегазового сектора. По линии Государственной налоговой службы за 11 месяцев эти поступления выросли на 14,1% и составили около 10,3 млрд манатов, то есть обеспечили 68,6% сборов.

Все это создает прочный финансовый резерв для операций правительства, в том числе для увеличения расходов на восстановление освобожденных территорий, социальные цели и на укрепление обороны.

Как известно, в следующем году будут повышены минимальная заработная плата, минимальный размер пенсии и другие социальные выплаты. На восстановление Карабаха и Восточного Зангезура будет выделено минимум 4 млрд манатов, а военный бюджет станет рекордным – свыше $5 млрд – для реагирования на вызовы, прежде всего, из-за растущей милитаризации Армении.

Прогноз на 2025 год

Согласно оценкам всех международных финансовых институтов и рейтинговых агентств, в 2025 году экономика Азербайджана сохранит свою устойчивость. Темпы роста ВВП, по оценкам, несколько замедлятся (рост ожидается на уровне 3,5%).

Однако стоит учесть, что это лишь предварительная оценка, и помнить прогноз на 2024 год и его реальные итоги. Кроме того, бюджет 2025 года сверстан с учетом базовой цены на нефть $70 за баррель, тогда как по итогам этого года ожидаемая среднегодовая $80 за баррель. Можно предположить, что темпы экономического роста в следующем году будут выше прогнозных.

Сейчас основной задачей правительства является продолжение и ускорение реформ, направленных на диверсификацию экономики, повышение ее устойчивости и привлекательности для иностранных инвесторов, дальнейшее развитие ненефтяного сектора. Имеются все фундаментальные возможности для устойчивого развития экономики Азербайджана в среднесрочный период на уровне около 4% в год, остается своевременно выявлять и задействовать резервы для этого.