Экономика Азербайджана незначительно выросла

В январе-марте этого года в Азербайджане было произведено ВВП на 30 310,6 млн манатов или на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-марте этого года в Азербайджане было произведено ВВП на 30 млрд 310,6 млн манатов или на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 3,9%, а в ненефтегазовом выросла на 4,9%.

По данным, 47,5% производства ВВП приходится на промышленность, 9% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 5,4% - на транспорт и складское хозяйство, 5% - на строительство, 2,6% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 1,9% - на размещение туристов и общественное питание, 1,5% - на сферы информации и связи, 17,6% - на другие сферы. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,5% ВВП.

В течение года значение ВВП на душу населения в стране оставалось неизменным - 2 991 манат.