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Экономика Азербайджана незначительно выросла 

Экономика Азербайджана незначительно выросла  В первом полугодии этого года предприятия, организации и индивидуальные предприниматели Азербайджана произвели ВВП на 60,3 млрд манатов или на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
13 июля 2023 г. 11:46
Экономика Азербайджана незначительно выросла 

В первом полугодии этого года предприятия, организации и индивидуальные предприниматели Азербайджана произвели ВВП на 60,3 млрд манатов или на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, добавленная стоимость, произведенная в нефтегазовом секторе экономики, за этот период снизилась на 2,1%, а в ненефтегазовом секторе выросла на 3,1%.

По информации, 43,7% производтсва приходится на промышленность, 9,2% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 5,9% - на транспорт и складское хозяйство, 5,6% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 4,7% - на строительство, 2,3% - на размещение туристов и общественное питание, 1,6% - сектор информации и связи, 17,7% - другие отрасли, чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,3% ВВП.

За год ВВП на душу населения в стране снизился на 0,1% и составил 5 947 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's economy grows slightly
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı cüzi böyüyüb

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